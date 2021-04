Advertising

Agenzia_Italia : Uccisi i due giornalisti spagnoli sequestrati in Burkina Faso - Agenzia_Ansa : Burkina Faso, sequestrati due giornalisti spagnoli 'probabilmente assassinati'. Scomparsi anche un irlandese e un b… - fattoquotidiano : Burkina Faso, “uccisi due giornalisti spagnoli”. Erano a bordo di un convoglio anti-bracconaggio: altri due scompar… - zazoomblog : Burkina Faso: giustiziati i tre europei - #Burkina #Faso: #giustiziati #europei - GiaPettinelli : Attacco in Burkina Faso, uccisi due spagnoli ed un irlandese - Mondo - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Burkina Faso

I due spagnoli e l'irlandese morti insono stati "giustiziati": lo ha riferito una fonte della sicurezza di alto rango. "I corpi dei tre espatriati (due spagnoli e un irlandese) sono stati trovati senza vita. In un audio, i ...Tre reporter, due spagnoli e uno irlandese , sono stati sequestrati e uccisi indurante un attacco avvenuto nel'Est del Paese a un convoglio anti - bracconaggio che aveva al seguito i cronisti. David Beriáin e Roberto Fraile, insieme a un collega irlandese, stavano ...Brutale attacco in Burkina Faso, dove due reporter spagnoli e un cittadino irlandese sono stati uccisi da un commando armato. Il raid è avvenuto nella provincia di Fada N'gourma, nella zona di Pama. Q ...Sarebbero stati uccisi i due giornalisti spagnoli dati per dispersi da ieri dopo che un gruppo armato non identificato aveva attaccato una pattuglia anti-bracconaggio nei pressi della riserva naturale ...