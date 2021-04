Burkina Faso | attacco jihadista | uccisi due giornalisti spagnoli L’ombra dell’Isis

(Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr – Duesono statiinda un gruppo di uomini armati. I due cronisti erano stati sequestrati durante una una pattuglia anti-bracconaggio – in cui vi erano ancheed educatori europei – nell’est della nazione africana. A confermarne la morte è il ministro degli Esteri spagnolo, Arancha Gonzalez Laya. I corpi dei, fa sapere il ministro, sono stati trovati nel luogo dell’imboscata. Ma le informazioni al momento sono ancora piuttosto “confuse”., rapito anche un giornalista irlandese Stando a quanto riferito alla Reuters da alcune fonti dell’intelligence locale, le persone rapite sono però quattro. Tra di loro ci sono anche un ...

... due spagnoli e un irlandese, sequestrati ieri da un gruppo di uomini armati che aveva attaccato una pattuglia anti - bracconaggio, con i cronisti al seguito, nell'Est del. I corpi ...I due spagnoli e l'irlandese morti insono stati "giustiziati": lo ha riferito una fonte della sicurezza di alto rango. Le tre uccisioni vengono date per certe anche da altre fonti, accreditate ma che preferiscono rimanere ...Tre giornalisti europei sono stati rapiti e uccisi dopo essere stati vittima di un agguato in Burkina Faso. L'attacco, compiuto da un gruppo terroristico, ha causato anche il ferimento di ...Brutale attacco in Burkina Faso, dove due reporter spagnoli e un cittadino irlandese sono stati uccisi da un commando armato. Il raid è avvenuto nella provincia di Fada N'gourma, nella zona di Pama. Q ...