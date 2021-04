BUONGIORNO MAMMA AVRÀ PIÙ STAGIONI: LA SERIE CON RAOUL BOVA SORPRENDE (ANTEPRIMA) (Di martedì 27 aprile 2021) ANTEPRIMA – “BUONGIORNO, MAMMA!” ha sorpreso tutti. Forse non tutti perché Lux Vide è sinonimo di successi e di fiction pop che intercettano il pubblico più traversale, eppure alla lettura dei dati, la sorpresa e la gioia per l’accoglienza del pubblico sono state tante. Vittoria della serata e curva tutta in crescita fino al 25%…! La società di produzione dei Bernabei e la sceneggiatrice Elena Bucaccio, ben nota come firma di “Che Dio ci aiuti”, hanno messo a segno un ennesimo colpo, chiudendo un periodo straordinario tra la rivelazione Doc – Nelle tue Mani, il rinato Un Passo dal Cielo, passando per Leonardo, la citata Suor Angela e fra poco riapre il set di Don Matteo. Torniamo però a BUONGIORNO MAMMA, il family drama di Canale 5 con protagonista RAOUL BOVA, Maria ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 27 aprile 2021)– “!” ha sorpreso tutti. Forse non tutti perché Lux Vide è sinonimo di successi e di fiction pop che intercettano il pubblico più traversale, eppure alla lettura dei dati, la sorpresa e la gioia per l’accoglienza del pubblico sono state tante. Vittoria della serata e curva tutta in crescita fino al 25%…! La società di produzione dei Bernabei e la sceneggiatrice Elena Bucaccio, ben nota come firma di “Che Dio ci aiuti”, hanno messo a segno un ennesimo colpo, chiudendo un periodo straordinario tra la rivelazione Doc – Nelle tue Mani, il rinato Un Passo dal Cielo, passando per Leonardo, la citata Suor Angela e fra poco riapre il set di Don Matteo. Torniamo però a, il family drama di Canale 5 con protagonista, Maria ...

