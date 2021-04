Bundesliga – Ufficiale | Bayern | sarà Nagelsmann il nuovo allenatore

Advertising

AffariDiCalcio : Ora è anche ufficiale: Julian #Nagelsmann nuovo allenatore del @FCBayern dalla stagione 2021/22 #Bundesliga… - PianetaMilan : .@Bundesliga_DE - Ufficiale: @FCBayern, sarà @J__Nagelsmann il nuovo allenatore - #Calcio #Fussball #Bundesliga… - lamortevito : Julian Nagelsmann nuovo tecnico del Bayer Monaco. Ufficiale. #calciomercato #BayernMunich #Bundesliga - CorradoRomani : RT @INTER291103: Sì, va bene, la Superlega e tutto. Ma la notizia di giornata e pure della settimana è solo una ed è ufficiale da pochi ist… - sportface2016 : #Bundesliga Ufficiale la retrocessione dello #Schalke04 -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga Ufficiale

Sarà il trasferimento di allenatore più costoso della, col Bayern che ha trovato l'accordo anche col club della Red Bull per liberare il tecnico: il pagamento dell'onerosa clausola (si ...L'annuncio è arrivato dal club di Monaco di Baviera con un una nota apparsa sul sitoe ... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "", "item": "https://www.itasportpress.it/...BUNDESLIGA – Tutto fatto per il nuovo tecnico del Bayern Monaco. Dopo l’addio di Flick i tedeschi hanno individuato il profilo migliore in Julian Nagelsmaan del Lipsia. Il 33enne si aggregherà ai bava ...Secondo il quotidiano tedesco, i bavaresi avrebbero trovato l'intesa col tecnico del Lipsia a partire dalla prossima stagione ...