Advertising

virginiaraggi : Ieri notte è stata bruciata la lapide a Pietralata che ricorda i martiri partigiani morti il 23 ottobre 1943. Un ge… - repubblica : Bruciata corona davanti alla targa per i martiri del nazifascismo a Roma - TgLa7 : #Bruciata corona martiri nazi-fascismo a Roma Danneggiata anche targa, indaga la Digos - lsaccani67 : RT @virginiaraggi: Ieri notte è stata bruciata la lapide a Pietralata che ricorda i martiri partigiani morti il 23 ottobre 1943. Un gesto v… - NICOVENDOME55 : Bruciata corona martiri nazi-fascismo a Roma - Cronaca - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Bruciata corona

Agenzia ANSA

nella notte a Roma unadavanti alla targa di via del Peperino dedicata ai martiri del nazi - fascimo, in zona Pietralata a Roma. Annerita anche la targa in cui sono elencati i nomi. ...nella notte a Roma unadavanti alla targa di via del Peperino dedicata ai martiri del nazi - fascimo, in zona Pietralata a Roma. Annerita anche la targa in cui sono elencati i nomi. ...Bruciata nella notte a Roma una corona davanti alla targa di via del Peperino dedicata ai martiri del nazi-fascimo, in zona Pietralata a Roma. Annerita anche la targa in cui sono elencati i nomi. (ANS ...È stata bruciata la scorsa notte una corona davanti alla lapide in via del Peperino, in zona Pietralata a Roma, dedicata ai martiri del nazi-fascimo, in ricordo dell'eccidio avvenuto a Pietralata nel ...