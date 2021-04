Brexit | Parigi a Gb | ritorsioni se accordo pesca non attuato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Brexit Parigi

Agenzia ANSA

La Francia minaccia 'misure di ritorsione' contro il Regno Unito se l'accordo sulla pesca, previsto dalle intese sul dopo -, non verrà attuato. "Chiediamo tutto l'accordo, niente più che l'accordo, e se non sarà attuato... prenderemo misure di ritorsione in altri settori, se necessario", ha dichiarato il ministro ...In forte calo l'export di articoli farmaceutici sia verso Londra ( - 50,9%) che( - 36%), ... che sconta gli effetti di. A livello di raggruppamenti principali di industrie, la ...La Francia minaccia 'misure di ritorsione' contro il Regno Unito se l'accordo sulla pesca, previsto dalle intese sul dopo-Brexit, non verrà attuato. "Chiediamo tutto l'accordo, niente più che l'accord ...Nei primi due mesi dell’anno sono invece calati gli scambi con Regno Unito, Russia e Paesi Opec - Le imprese detengono ora riserve di cassa pari a tre mesi di fatturato ...