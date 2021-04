Advertising

Piergiulio58 : Brescia, muore 5 giorni dopo il vaccino Moderna. Bloccati i funerali: il medico chiede l'autopsia. - massimosab : RT @italianfirst2: Brescia, muore 5 giorni dopo il vaccino Moderna. Bloccati i funerali: il medico chiede l'autopsia ??????? NESSUN NESSO VER… - Gazzettino : Brescia, muore 5 giorni dopo il vaccino Moderna. Bloccati i funerali: il medico chiede l'autopsia - italianfirst2 : Brescia, muore 5 giorni dopo il vaccino Moderna. Bloccati i funerali: il medico chiede l'autopsia ??????? NESSUN NESS… - Giorno_Brescia : Rimane schiacciato da trattore in manovra: 72enne muore sul colpo -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia muore

...non ha voluto firmare il certificato perché sostiene che si deve escludere un legame di causa ed effetto tra la morte e il vaccino - ha spiegato il figlio dell'ottantenne al Giornale di- . È ...Un uomo di 80 anni è morto ad Alfianello, in provincia di, cinque giorni dopo essere stato vaccinato con Moderna. Il medico curante che ha effettuato la vaccinazione a domicilio avrebbe chiesto e ottenuto di far eseguire l'autopsia per capire se ...Impatto fatale questa mattina tra un'auto e un'articolato a Montichiari: nel terribile incidente è morto un uomo di 48 anni.Un automobilista di 48 anni è morto questa mattina in uno scontro frontale cono un camion. È avvenuto a Castenedolo, in provincia di Brescia, con l’auto diretta a Montichiari che è finita contro il me ...