Borsa: Europa giù con Wall Street, Milano arretra ( - 0,3%) (Di martedì 27 aprile 2021) Peggiorano le principali borse europee con gli indici Usa in territorio negativo in piena stagione di trimestrali e alla vigilia della decisione della Fed sui tassi. Torna in territorio negativo ...

