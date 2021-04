Borno, otto cani avvelenati con delle esche killer: quattro sono morti (Di martedì 27 aprile 2021) Borno, otto cani avvelenati con delle esche killer. Nel comune di Borno, in provincia di Brescia, otto cani sono stati avvelenati con delle esche killer. quattro già sarebbero morti. Il Comune ha allertato le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili. Sulla strada intanto sono stati apposti dei cartelli che avvertono del pericolo. otto cani sono stati avvelenati con delle esche killer e di questi quattro ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 27 aprile 2021)con. Nel comune di, in provincia di Brescia,staticongià sarebbero. Il Comune ha allertato le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili. Sulla strada intantostati apposti dei cartelli che avvertono del pericolo.staticone di questi...

