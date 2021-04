Boom dei pagamenti online: +80% nel 2020. Transazioni per circa 3,5 mld di euro (Di martedì 27 aprile 2021) Crescono i pagamenti contactless (+29%), ed è Boom per i mobile (+80%). Il Mobile Payment è un comparto che in Italia, secondo i dati diffusi dall’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, è aumentato complessivamente dell’80% nel 2020 raggiungendo un valore vicino ai 3,5 miliardi di euro. L’84% di questo importo, pari a quasi 3 miliardi di euro, è stato generato dagli acquisti effettuati con app che prevedono la virtualizzazione della carta nello smartphone. Una conferma di come queste soluzioni stiano sempre più prendendo piede per gli acquisti in negozio tramite cellulare, anche per le accortezze igienico-sanitarie dettate dall’emergenza Covid 19 e della necessità di mantenere il distanziamento sociale in fase di acquisto nei punti punti vendita e nelle consegne a ... Leggi su ildenaro (Di martedì 27 aprile 2021) Crescono icontactless (+29%), ed èper i mobile (). Il Mobile Payment è un comparto che in Italia, secondo i dati diffusi dall’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, è aumentato complessivamente dell’80% nelraggiungendo un valore vicino ai 3,5 miliardi di. L’84% di questo importo, pari a quasi 3 miliardi di, è stato generato dagli acquisti effettuati con app che prevedono la virtualizzazione della carta nello smartphone. Una conferma di come queste soluzioni stiano sempre più prendendo piede per gli acquisti in negozio tramite cellulare, anche per le accortezze igienico-sanitarie dettate dall’emergenza Covid 19 e della necessità di mantenere il distanziamento sociale in fase di acquisto nei punti punti vendita e nelle consegne a ...

