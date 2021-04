Bollettino nero per l' India | 323 144 nuovi casi in 24 ore Primi aiuti dalla Gran Bretagna

(Di martedì 27 aprile 2021) Le autorità sanitariene hanno registrato 323.144di coronavirus nelle ultime 24 ore e 2.771 decessi per complicanze. Lo riporta il Times of, sottolineando che aprile, con 34mila vittime, è stato il mese che ha registrato il maggior numero di morti per Covid-19 dall'inizio della pandemia

Il Ministero della Salute, nel suo ultimoepidemiologico, ha annunciato una diminuzione del numero di decessi giornalieri ( - 12,72%) e del numero di infetti ( - 12,08%) rispetto alle 24 ...Covid, ilcon i dati del 26 aprile Ma è il sottosegretario al ministero della Salute, ... Avremmo avuto ottime notizie per il mercatoe pessime garanzie per i nostri concittadini". ...Il 2020 è lascia in eredità dati mai visti, la Brianza colpita al cuore vede calare la popolazione: mai accaduto. Non aiuta neppure l’immigrazione ...Sono 37 i decessi registrati in Puglia e 477 i casi positivi scoperti nelle ultime 24 ore secondo il bollettino epidemiologico della Regione.