Bollettino del 27 aprile | i dati dell’epidemia di oggi in Italia

Advertising

corrierelamezia : Coronavirus, il Bollettino della Regione Calabria del 27 aprile 2021: 58.705 (+414 rispetto a ieri) - CosenzaPage : Coronavirus, il Bollettino della Regione Calabria del 27 aprile 2021: 58.705 (+414 rispetto a ieri) - -… - LucaSalvarani11 : RT @BellelliAlberto: Covid: Bollettino del 27 aprile ’21 - BellelliAlberto : Covid: Bollettino del 27 aprile ’21 - PresideKedavra : @LottieMela @nephelehargrave Nephele ha agito a tipo 3 ore dalla pubblicazione del bollettino, queen ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino del

Attesa per ilcon i datigiorno0 0 Voto Vota Articolo La Regione Campania ha diffuso i dati riguardanti il Coronavirus di oggi 27 aprile attraverso un comunicato ufficiale. 0 0 Voto Vota ArticoloCATANZARO – In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 705.975 soggetti per un totale di 759.229 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).Le persone risultate p ...Bollettino coronavirus Piemonte: oggi, martedì 27 aprile, l'Unità di Crisi ha pubblicato il consueto bollettino quotidiano.