Bollettino Covid oggi | martedì 27 aprile | contagi | morti | guariti regione per regione

(Di martedì 27 aprile 2021) E’ stato pubblicato ilufficiale della giornata di27sull’impatto dell’emergenza coronavirus sul territorio italiano. Nuova giornata di raccolta dati,per. Nel dettaglio,si registrano 10.404 nuovi, 373, 14.688, 149.631 tamponi molecolari, 2.748 (-101) ricoverati in terapia intensiva, 20.312 (-323) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -4.663 gli attualmente positivi, in totale 448.149. ILE I NUMERI ODIERNIPERDI MARTEDI 272021 SportFace.

Advertising

Nazione_Empoli : Covid, i nuovi casi nell'Empolese Valdelsa - fisco24_info : Covid Italia, oggi 10.404 contagi e 373 morti: bollettino e dati 27 aprile: Regione per regione, bollettino della P… - zazoomblog : Covid Italia bollettino oggi 27 aprile: 10.404 nuovi casi e 373 morti. Tasso di positività al 34%. Giù ricoveri e t… - zazoomblog : Covid 10.404 nuovi casi e 373 morti: il bollettino del 27 aprile 2021 - #Covid #10.404 #nuovi #morti: - LuigiF97101292 : RT @LaPresse_news: Covid, cala tasso di positività: -101 in terapia intensiva -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report "Vaccini anti- 19" sul sito del governo. Qui tutti i bollettini del 2021, qui quelli del 2020. Qui le notizie della ...Di tutti questi nuovi contagiati, 1.126 sono asintomatici e 528 presentano sintomi in unche però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi. Complessivamente, sale a ...Covid Italia, il bollettino di oggi 27 aprile 2021: Nelle ultime 24 ore contati 10.404 nuovi casi e 373 morti. Nella giornata di ieri, 26 aprile, erano ...Sono 940 i nuovi positivi al Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore su 28.762 tamponi tra rapidi e molecolari analizzati. È quanto emerge dal bollettino giornaliero pubblicato dal Dipartimento nazionale ...