Bollettino Covid di martedì 27 aprile | i dati completi dopo le 17 In Veneto 36 morti

Advertising

lifestyleblogit : Covid Abruzzo, oggi 81 contagi e 8 morti: bollettino 27 aprile - - lifestyleblogit : Covid Fvg, oggi 186 contagi e 9 morti: bollettino 27 aprile - - salernotoday : Covid-19: 1.654 nuovi positivi e altri 37 decessi, il bollettino - Today_it : Coronavirus, il bollettino di oggi 27 aprile: 36 morti in Puglia e Veneto, 34 nel Lazio e Toscana. Ecco i nuovi cas… - PasqualeCacace5 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (27 aprile 2021) Ecco l’aggiornamento?? h… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

nel Lazio, ildei contagi oggi martedì 27 aprile 2021 : sono 939 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore. I nuovi decessi sono 34, i guariti 1.350. In calo sia i ricoveri che le terapie intensive. +++...+++ILNAZIONALE DOPO LE 17+++Aumentano i nuovi positivi ma cala sensibilmente la curva dei contagi da Coronavirus in Campania ... 1.126 sono asintomatici e 528 presentano sintomi in un bollettino che però non tiene conto dei casi ...Nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta ci sono stati 40 nuovi casi positivi al Covid-19 a fronte di 208 persone sottoposte a tampone. E' quanto emerge dal Bollettino di aggiornamento dell'emergenza Covi ...