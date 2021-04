Bollettino Coronavirus Protezione Civile 27 aprile: i dati ufficiali (Di martedì 27 aprile 2021) La Protezione Civile ha emesso il Bollettino sulla situazione della diffusione e del contagio del Coronavirus in Italia. I dati ufficiali Leggi su pianetamilan (Di martedì 27 aprile 2021) Laha emesso ilsulla situazione della diffusione e del contagio delin Italia. I

Advertising

Corriere : In Italia 10.404 nuovi casi e 373 morti. Cala tasso di positività: 3.4% - RaiNews : Le autorità sanitarie indiane hanno registrato 323.144 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore e 2.771 decess… - GiordanoTota : RT @Libero_official: Il #bollettino del 27 aprile: 10.404 contagiati, 14.688 guariti e 373 morti. #Vaccino, per la prima volta più di 500mi… - galarragajulio1 : RT @Corriere: In Italia 10.404 nuovi casi e 373 morti. Cala tasso di positività: 3.4% - Telesardegna : Coronavirus in Sardegna: il bollettino della Protezione Civile del 27 aprile -