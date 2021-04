Bollettino Coronavirus di Martedì 27 Aprile 2021 | rapporto positivi tamponi al 3 | 43%

(Di martedì 27 aprile 2021) In data 27l’incremento nazionale dei casi è +0,26% (ieri +0,21%) con 3.981.512 contagiati totali, 3.413.451 dimissioni/guarigioni (+14.688) e 119.912 deceduti (+373); 448.149 infezioni in corso (-4.663). Ricoverati con sintomi -323 (20.312); terapie intensive -101 (2.748) con 177 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 302.734totali (ieri 145.819) di cui 149.631 molecolari (ieri 95.528) e 153.103 test rapidi (ieri 50.291) con 99.016 casi testati (ieri 55.113); 10.404(target 4.311);totali 3,43% (ieri 5,79% – target 2%);/casi testati 10,50% (ieri 15,32% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Campania 1.654; Sicilia 940; Lazio 939; Emilia Romagna 723; Lombardia 1.369; Toscana ...

I dati della Protezione Civile sulla regione Sono 1.369 i contagi dain Lombardia oggi, 27 aprile, secondo i dati deldella Protezione Civile. Da ieri registrati altri 54 morti, che portano il totale a 32.742 dall'inizio dell'epidemia di covid - ...Lo scorso autunno, tuttavia, non venivano conteggiati neli tamponi antigenici, i cosiddetti 'test rapidi', che già da mesi le regioni utilizzavano abbondantemente se non altro per un ...Le prenotazioni dei vaccini anti Covid nel Lazio per i nati negli anni 1962 e 1963 anticipano di 24 ore. L'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, nel bollettino odierno dell'emergenza corona ...sono stati eseguiti ben 302.734 ‘tamponi misti’ (cioè antigeni e molecolari calcolati insieme), dai quali sono emersi 10.404 nuovi contagi da coronavirus, per un tasso positività chiaramente al ...