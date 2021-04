Bmw, al via la prima edizione del campionato monomarca M2 CS Racing Cup Italy (Di martedì 27 aprile 2021) Ricca stagione di motorsport per Bmw: dal prossimo weekend, oltre al campionato Mini Challenge, partirà infatti anche la prima edizione del monomarca M2CS Racing Cup Italy. Il primo dedicato alla M2 CS Racing, una vettura realizzata a partire dalla M2 CS – che a sua volta è la versione della M2 a tiratura limitata – e pensata non solo per il monomarca nazionale ma anche per sfidare la pista di Nurburgring nella VLN Endurance Championship, e partecipare alla TC America. La M2 CS si presenta con una gabbia di sicurezza saldata e un motore 6 cilindri con tecnologia TwinPower Turbo che sprigiona una potenza di 450 cavalli, con coppia massima di 550 Nm e cambio doppia frizione e 7 rapporti. Eppure si tratta di “un’auto facile da guidare”, assicura Roberto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Ricca stagione di motorsport per Bmw: dal prossimo weekend, oltre alMini Challenge, partirà infatti anche ladelM2CSCup. Il primo dedicato alla M2 CS, una vettura realizzata a partire dalla M2 CS – che a sua volta è la versione della M2 a tiratura limitata – e pensata non solo per ilnazionale ma anche per sfidare la pista di Nurburgring nella VLN Endurance Championship, e partecipare alla TC America. La M2 CS si presenta con una gabbia di sicurezza saldata e un motore 6 cilindri con tecnologia TwinPower Turbo che sprigiona una potenza di 450 cavalli, con coppia massima di 550 Nm e cambio doppia frizione e 7 rapporti. Eppure si tratta di “un’auto facile da guidare”, assicura Roberto ...

