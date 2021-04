Biathlon | calendario Coppa del Mondo 2021 2022 | novità Minsk e Otepae

(Di martedì 27 aprile 2021) L’IBU (InternationalUnion) ha reso noto ildelladeldella stagione/22 di, una stagione che vedrà inserite. che vede qualche. Accanto ai classici appuntamenti con Kontiolahti, Oestersund, Hochfilzen, Annecy-Le Grand Bornand, Oberhof, Ruhpolding, Anterselva e Oslo si registrano l’esordio nella massima categoria della località bielorussa die di quella estone di: le tappe in totale salgono dunque a dieci, non contando le gare olimpiche di Pechino che si svolgeranno dal 4 al 20 febbraio. Ad Anterselva invece si disputeranno dal 20 al 23 gennaio le individuali, le mass start e le staffette. La Val Martello ospiterà invece due ...

