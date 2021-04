Bergamo zona gialla, torna il rito del calcetto: “Io, di nuovo libero di tornare bambino” (Di martedì 27 aprile 2021) Insieme alla zona gialla, torna anche il rito del calcetto. Per molte persone, una delle poche occasioni per tenersi in forma insieme agli amici di sempre, correndo dietro al pallone e tornando inevitabilmente un po’ bambini. Un impagabile momento di leggerezza che Matteo Bonfanti, direttore della testata Bergamo&Sport e penna ispirata, ha raccontato molto bene sul suo profilo Facebook. Ve lo proponiamo: “Faccio la borsa e i sentimenti sono gli stessi di sempre, identici a quelli di trent’anni fa, quando ero un ragazzino e avevo tutti i brividini lungo la schiena e mi scappava la pipì dall’emozione. Cerco le scarpe, impolverate da questi mesi, i miei primi senza manco una volta il calcio, neppure al parco per sbaglio. Le guardo e mi si riempie il cuore di felicità. ... Leggi su bergamonews (Di martedì 27 aprile 2021) Insieme allaanche ildel. Per molte persone, una delle poche occasioni per tenersi in forma insieme agli amici di sempre, correndo dietro al pallone endo inevitabilmente un po’ bambini. Un impagabile momento di leggerezza che Matteo Bonfanti, direttore della testata&Sport e penna ispirata, ha raccontato molto bene sul suo profilo Facebook. Ve lo proponiamo: “Faccio la borsa e i sentimenti sono gli stessi di sempre, identici a quelli di trent’anni fa, quando ero un ragazzino e avevo tutti i brividini lungo la schiena e mi scappava la pipì dall’emozione. Cerco le scarpe, impolverate da questi mesi, i miei primi senza manco una volta il calcio, neppure al parco per sbaglio. Le guardo e mi si riempie il cuore di felicità. ...

