Bergamo | la Lega propone l’alienazione del Pacì Paciana

(Di martedì 27 aprile 2021) Una maratona di tre giorni il consiglio comunale didell’ultima settimana di aprile: iniziato lunedì 26 aprile proseguirà fino a mercoledì 28 per l’esposizione e la discussione del bilancio 2021. Un appuntamento in “ritardo” sul piano di programmazione, visto che di prassi il bilancio viene approvato entro il 31 dicembre, ma la straordinaria complessità della situazioneta all’emergenza della pandemia e la conseguente necessità di gestire il bilancio 2020 fino alle ultime settimane di dicembre hanno comportato una attenta analisi dei termini del bilancio 2021. Nel corso della serata tra i diversi punti all’ordine del giorno, è stato anche trattato il piano delle alienazioni presentato dall’assessore all’urbanistica Francesco Valesini. Al centro del documento, la proposta di alienare “lo spazio pubblico di circa 80-90 metri quadrati di via ...

AmoBergamo : #Bergamo Gasperini: «Ora il destino è nelle nostre mani. Super Lega? Sono molto amareggiato» - eliopil1 : @ErmannoKilgore Ma aprite tutto,tanto escono solo quelli della lega de tonto di Bergamo,neppure tutti . E i militan… - arique80 : @EvaMontefiore @LegaSalvini sciacalli, andatelo a dire ai familiari dei morti di Bergamo e Brescia. In Lombardia la Lega ha chiuso - corrierebergamo : Zona gialla a Bergamo, la Lega sui locali senza dehors: «Subiranno la concorrenza, vanno aiutati con dei bonus» - mdipatrizi5 : @acartagine Tanti 'nulla' nelle RSA delle regioni governate dalla destra,prima la Lombardia che abbandonò Bergamo e… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo Lega

BergamoNews

LaSerie A ha ufficializzato il calendario e la programmazione televisiva di anticipi e posticipi del 35esimo, 36esimo e 37esimo turno della massima serie. Di seguito il calendario completo: - 35/a ...... abbiamo presentato una richiesta alla sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, insieme allaSerie A". Così il presidente della FIGC, Gabriele Gravina , al termine del Consiglio federale in ...Aspirante giornalista e redattore, classe 1996. Nella vita sono un aspirante redattore e autore. Mi sono laureato in Lettere all’Università degli studi di Bergamo, portando come tesi un’opera teatrale ...La Super Lega doveva essere una rivoluzione, ma il progetto è naufragato in poco tempo. Ecco cos'è successo in questi ultimi giorni.