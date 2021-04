Benevento ricorda Delcogliano e Iermano a 39 anni dall’attentato (FOTO) (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Sono trascorsi 39 anni dal terribile attentato in cui persero la vita a Napoli l’assessore al lavoro della Campania, Raffaele Delcogliano, e il suo autista Aldo Iermano. Due terroristi delle Brigate Rosse, a bordo di una moto, colpirono a morte i due. Questa mattina, in occasione dell’anniversario del tragico evento, si è tenuta la commemorazione nella villa comunale del capoluogo, ai piedi del monumento a loro dedicato. Il Sindaco Mastella e l’associazione Libera, nella persona del referente Michele Martino, hanno ricordato Delcogliano e Iermano in un momento di puro raccoglimento: “Dobbiamo far memoria della signorilità che Raffaele Delcogliano aveva nello svolgere il suo ruolo politico – ha ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Sono trascorsi 39dal terribile attentato in cui persero la vita a Napoli l’assessore al lavoro della Campania, Raffaele, e il suo autista Aldo. Due terroristi delle Brigate Rosse, a bordo di una moto, colpirono a morte i due. Questa mattina, in occasione dell’versario del tragico evento, si è tenuta la commemorazione nella villa comunale del capoluogo, ai piedi del monumento a loro dedicato. Il Sindaco Mastella e l’associazione Libera, nella persona del referente Michele Martino, hannotoin un momento di puro raccoglimento: “Dobbiamo far memoria della signorilità che Raffaeleaveva nello svolgere il suo ruolo politico – ha ...

anteprima24 : ** ##Benevento ricorda #Delcogliano e #Iermano a 39 anni dall'attentato (FOTO) ** - ilvaglio1 : A S. Agata si ricorda la Medaglia d'OroTiziano Della Ratta #tizianodellaratta #carabinieri #sant'agatadeigoti… - AceccKramer : @TheGame987 @Lucone71 il 48enne ricorda anche che il Benevento di allora (Vicenza) arrivava in semifinale Coppa del… - ilvaglio1 : Il Benevento vede bianconero... e magari ricorda come si fa a vincere: contro l'Udinese non ci sono alternative… - ChiccoParigi : @p64389000hamdf @zeropregi @ValerioCurcio ..a parte il fatto che stiamo parlando di occasionali e non di chi per pr… -