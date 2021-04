(Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’Assessore al Commercio, Alfredo Martignetti, comunica che, il Sindaco di, Clemente Mastella, con ordinanza adottata in data odierna, ha autorizzato l’deldi sabato 1° maggio. Con il provvedimento in parola, l’amministrazione comunale ha inteso recepire l’istanza pervenuta dalle associazioni di categoria “Associazione Nazionale Ambulanti-UGL, A.N.V.A. Confesercenti e Assocampania”, con la quale veniva richiesta l’delper evitare di perdere una ulteriore giornata di lavoro ed un possibile introito in un momento economico così difficile per la categoria. Il Sindaco Mastella, autorizzando ...

ilvaglio1 : Benevento - Sabato 1° maggio, apertura straordinaria del mercato regionale #mercato #santacolombabenevento… - anteprima24 : ** #Benevento, apertura straordinaria del mercato regionale il 1°maggio ** - GdLifeStyle3 : RT @giale76: Prossima apertura su Benevento filiale Italquinto agente per Banca Sistema Si ricercano figura professionale Agente/Collaborat… - giale76 : Prossima apertura su Benevento filiale Italquinto agente per Banca Sistema Si ricercano figura professionale Agente… - puntomagazine : Il mercato regionale di sabato 24 aprile, si terrà regolarmente nella zona antistante allo stadio Vigorito #news… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento apertura

Salernonotizie.it

... ora al terzultimo posto (31 punti) cone Cagliari . La squadra di Gattuso è partita e ... Tanti passaggi corti tra i tre difensori centrali, qualchesul terzino opposto (i quinti come ...Terrificante l''uno - due' dei partenopei in: Bakayoko al 11 , Osimhen al 13 . Di lì in ... Si complica più che mai la situazione del Torino, che resta a 31 punti al pari dele ...Il Sindaco Mastella, autorizzando l’apertura straordinaria del mercato regionale, ha confermato, ancora una volta, la disponibilità dell’amministrazione comunale nei confront ...Chi torna e chi no in casa Benevento per la prossima contro il Milan. Come spiega oggi il Corriere dello Sport, arrivano “brutte notizie per Marco Sau che potrebbe aver riportato una lesione al bicipi ...