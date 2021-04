Bellezza spirituale, il nuovo trend dei rituali cosmetici (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo aver ricollegato il corpo e la mente, il passo successivo è l’armonia dell’essere umano con l’universo. La chiave per l’equilibrio, in grado anche di rallentare l’invecchiamento cellulare. La scienza e la fisica quantistica hanno dimostrato che ognuno di noi emana un campo elettromagnetico. Quest’energia ci definisce come esseri umani emettendo informazioni che l’universo riceve e alle quali risponde. Da qui l’importanza di inviare vibrazioni positive, per l’allineamento generale, soprattutto nelle notti di luna piena, quando l’energia planetaria è al suo apice. Lasciar splendere questo campo elettromagnetico in armonia con il cosmo attiverebbe anche i nostri geni della longevità, per vivere più a lungo, in buona salute. Una nuova strada verso la bellezza si è delineata già da un po’, ma a causa della pandemia la ricerca di un’armonia cosmica sta diventando sempre più un’esigenza primaria. E l’universo beauty la sta esplorando. Qui riportiamo una guida degli elementi che riguardano la nuova bellezza cosmica e da tenere in considerazione per massimizzare l’equilibrio, corpo, mente e spirito. Leggi su vanityfair (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo aver ricollegato il corpo e la mente, il passo successivo è l’armonia dell’essere umano con l’universo. La chiave per l’equilibrio, in grado anche di rallentare l’invecchiamento cellulare. La scienza e la fisica quantistica hanno dimostrato che ognuno di noi emana un campo elettromagnetico. Quest’energia ci definisce come esseri umani emettendo informazioni che l’universo riceve e alle quali risponde. Da qui l’importanza di inviare vibrazioni positive, per l’allineamento generale, soprattutto nelle notti di luna piena, quando l’energia planetaria è al suo apice. Lasciar splendere questo campo elettromagnetico in armonia con il cosmo attiverebbe anche i nostri geni della longevità, per vivere più a lungo, in buona salute. Una nuova strada verso la bellezza si è delineata già da un po’, ma a causa della pandemia la ricerca di un’armonia cosmica sta diventando sempre più un’esigenza primaria. E l’universo beauty la sta esplorando. Qui riportiamo una guida degli elementi che riguardano la nuova bellezza cosmica e da tenere in considerazione per massimizzare l’equilibrio, corpo, mente e spirito.

