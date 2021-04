Beautiful | le nuove puntate americane criticate sui social negli USA

(Di martedì 27 aprile 2021) Nelledia tenere banco è la morte di Vinny e il fatto che Liam lo avrebbe investito con l’auto di suo padre. Quest’ultimo in seguito cerca di nascondere i fatti, arrivando a vendere la sua auto ad un arabo per evitare che possa essere una prova contro suo figlio. Ebbene piovono critiche su questa faccenda e anche sull’atteggiamento di Hope nei confronti di Liam e di quello che è successo con Steffy. Ecco cosa si legge sui:” Sono stufo di Liam e Bill che vanno oltre le stesse linee. Sto per smettere di guardare. Tra l’ignoranza di Hope e l’atto potente di Brooke, faccio fatica a guardarlo” ,o ancora “questo è tutto quello che gli scrittori sanno scrivere. Ogni trama viene ripetuta ancora e ancora e…. fino a quando non decidono finalmente il prossimo passo della trama” e proseguono ...

Leptys : @TwBeautiful Comunque penso che quelli di Beautiful si debbano fare delle domande se alcuni degli attori dopo un po…

L'appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremonews su The Bold and The. Se state cercando i videoMediaset delle puntate potete ...Nellepuntate diSally comunica a Katie che i risultati delle analisi sono pronte, deve andare in ospedale a ritirarli. Shauna e Quinn sono felici per il fidanzamento dei loro figli. ...Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 2 a sabato 8 maggio 2021 con Sally disperata dopo aver appreso di avere un solo mese da vivere. A starle vicino è Katie, che le ha promesso di n ...Le anticipazioni di venerdì 30 aprile. 30×32: Dopo mille ripensamenti, Katie decide di dire a Wyatt che Sally è in fin di vita - Pubblicità -. Beautiful, anticipazioni e trame delle puntate in onda su ...