Beach volley, World Tour 2021 Cancun2. Norvegia e Brasile concedono il bis sulla sabbia messicana (Di martedì 27 aprile 2021) Ancora loro, Norvegia tra gli uomini e Brasile, con una (attesa) variazione sul tema in campo femminile. Si chiude con tante similitiduni rispetto al primo il secondo torneo 4 stelle di Cancun in Messico. In campo maschile neanche a dirlo, il trionfo è dei norvegesi Mol e Sorum che si aggiudicano anche la finale bis con i rappresentanti del Qatar Cherif/Ahmed, giustizieri degli azzurri prima nei quarti e poi in semifinale. Finale molto simile a quella di una settimana fa con gli scandinavi che hanno qualcosa in più nella fase decisiva dei due set e si impongono con un doppio 21-18. Nella finale per il terzo posto i brasiliani Alison/Alvaro Filho avevano battuto 2-0 (21-17, 21-17) la coppia azzurra Rossi/Carambula. In campo femminile Agatha/Duda succedono a Talita/Taiana Lima che avevano vinto a sorpresa il primo torneo. Le brasiliane più attese si ... Leggi su oasport (Di martedì 27 aprile 2021) Ancora loro,tra gli uomini e, con una (attesa) variazione sul tema in campo femminile. Si chiude con tante similitiduni rispetto al primo il secondo torneo 4 stelle di Cancun in Messico. In campo maschile neanche a dirlo, il trionfo è dei norvegesi Mol e Sorum che si aggiudicano anche la finale bis con i rappresentanti del Qatar Cherif/Ahmed, giustizieri degli azzurri prima nei quarti e poi in semifinale. Finale molto simile a quella di una settimana fa con gli scandinavi che hanno qualcosa in più nella fase decisiva dei due set e si impongono con un doppio 21-18. Nella finale per il terzo posto i brasiliani Alison/Alvaro Filho avevano battuto 2-0 (21-17, 21-17) la coppia azzurra Rossi/Carambula. In campo femminile Agatha/Duda succedono a Talita/Taiana Lima che avevano vinto a sorpresa il primo torneo. Le brasiliane più attese si ...

Advertising

baritoday : Torre Quetta, al via l'iter per l'affidamento triennale dell'area: 'Gestione anche di parcheggio, campo da beach vo… - sapi_enza : @BlueBel87796049 È la stessa cosa che ho sempre pensato di quelli di 40/50 anni che stanno tutto il giorno in spiag… - riviera24 : Ventimiglia, il Comune affida gestione degli impianti sportivi Beach Volley e Open Basket - La concessione, avrà du… - Carlino_Fermo : Beach volley Coppie sangiorgesi fanno il pieno - Friends70104500 : RT @elixc3: Mandiamo Francy a commentare le partite di beach volley lui sempre in costume e super abbronzato IO ovviamente perderei la vist… -