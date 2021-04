Beach volley, Cervia ospiterà un torneo del World Tour tra agosto e settembre! Tutti i nuovi appuntamenti del circuito mondiale (Di martedì 27 aprile 2021) L’estate 2021 del Beach volley prende quota. Non solo Giochi Olimpici ed Europei ma anche un numero sempre crescente di appuntamenti a una o due stelle che lentamente vanno a riempire il calendario e le agende dei giocatori di seconda fascia e dei più giovani in rampa di lancio in vista del prossimo triennio olimpico. Uno di questi appuntamenti si terrà in Italia, in particolare a Cervia dove si disputerà un torneo 1 stella maschile e femminile: al momento l’evento è stato collocato in contemporanea con le World Finals, in programma sempre in Italia (Roma e Sardegna le candidate ad ospitarle) dal 9 al 12 settembre. L’organizzazione sarà a cura del Fantini Club e dovrebbe essere il primo in un piano pluriennale. Dal 24 al 29 agosto, invece, si giocherà ... Leggi su oasport (Di martedì 27 aprile 2021) L’estate 2021 delprende quota. Non solo Giochi Olimpici ed Europei ma anche un numero sempre crescente dia una o due stelle che lentamente vanno a riempire il calendario e le agende dei giocatori di seconda fascia e dei più giovani in rampa di lancio in vista del prossimo triennio olimpico. Uno di questisi terrà in Italia, in particolare adove si disputerà un1 stella maschile e femminile: al momento l’evento è stato collocato in contemporanea con leFinals, in programma sempre in Italia (Roma e Sardegna le candidate ad ospitarle) dal 9 al 12 settembre. L’organizzazione sarà a cura del Fantini Club e dovrebbe essere il primo in un piano pluriennale. Dal 24 al 29, invece, si giocherà ...

Ultime Notizie dalla rete : Beach volley Litorale, dal 1° maggio stabilimenti balneari aperti con le stesse regole del 2020 Invece non si potranno svolgere quelle di gruppo, come il beach - volley o il beach - soccer. Andrà garantita una superficie di almeno 10 metri quadri per ogni ombrellone, indipendentemente dalla ...

FIVB e CEV completano il Circuito World Tour In Aggiornamento: La CEV e la FIVB hanno modificato il calendario della stagione internazionale di beach volley con l'aggiunta dei Tornei a una e due stelle. Il World Tour 2021 farà tappa in Italia , a Cervia (RA). La località balneare della riviera romagnola, dopo la precedente esperienza del 2019 ...

Firenze: Sempre più orange… Arriva la giovane Knollema FIRENZE - Il secondo volto nuovo de Il Bisonte Firenze 2021/22 arriva dai Paesi Bassi, nazione ormai legata a doppio filo al club del patron Wanny Di Filippo. L ...

