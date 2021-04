(Di martedì 27 aprile 2021) Ilha comunicato che il prossimosarà Julian.Ilha annunciato il nome dela partire dalla stagione 2021-2022. Si tratta di Julian, che in questa stagione sta guidando il Lipsia. I bavaresi, dopo l'annunciato addio di Flick, hanno scelto l'33enne dopo l'ottimo campionato disputato quest'anno con la squadra della Red Bull. Ad annunciarlo è stato lo stesso club tedesco tramite Twitter. "Juliandiventa l'del FC. Il contratto di Hansi Flick viene risolto come richiesto".

Advertising

DiMarzio : #BayernMonaco | Ufficiale: #Nagelsmann è il nuovo allenatore - SkySport : Bayern Monaco, Nagelsmann nuovo allenatore: contratto di 5 anni - Eurosport_IT : INCREDIBILE OLIMPIA ????? Milano vince all'ultimo secondo e conquista gara 1 dei quarti di finale contro il Bayern M… - Tucu772 : Julian #Nagelsmann sarà il nuovo allenatore del #Bayern Monaco, al Lipsia verrà pagata la clausola che si aggira in… - Mediagol : Bayern Monaco, ufficiale: Nagelsmann è il nuovo allenatore -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco

Julian Nagelsmann, l'allenatore prescelto dalin sostituzione di Hans - Dieter Flick, il tecnico che è riuscito nell'impresa di riportare la squadra più titolata di Germania sul tetto d'Europa e del mondo, ha firmato un contratto di ...Il tecnico 33enne del Lipsia sulla panchina dei bavaresi, che versano 25 milioni di euro per liberarlo Julian Nagelsmann, 33 anni, sarà il prossimo tecnico del. Lo annuncia il club campione di Germania in carica. L'attuale allenatore del Lipsia sostituirà Hansi Flick,che resterà alla guida dei bavaresi fino al termine di questa stagione. Per ...L’attuale tecnico del Lipsia assumerà l’incarico il 1 luglio prendendo il posto di Hansi Flick, con il quale i campioni di Germania hanno trovato l’accordo per la rescissione. Nagelsmann, 33enne, ha f ...Lo annuncia in una nota il club tedesco. Prenderà il il posto di Hansi Flick, con il quale i campioni di Germania hanno trovato l'accordo per la rescissione. Julian Nagelsmann allenerà il Bayern Monac ...