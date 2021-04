Basta sbarchi | scoppia la grana immigrazione

(Di martedì 27 aprile 2021) L'Ocean Viking ha soccorso 236 migranti al largo della Libia. Il governo rischia di andare in tilt: "Cambiare registro, non saranno più tollerati glidi clandestini sulle nostre coste"

Anche perché ha già avvertito a chiare lettere la sinistra: " Quest'estate, quando spero tutto sarà superato, non saranno più tollerati glidi clandestini sulle nostre coste ". E a quel punto ...Intanto continuano gliin Italia: oltre cento migranti che rischiavano il naufragio al largo della Calabria sono stati tratti in salvo dalla Guardia costiera italiana mentre nel Salento e a ...Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Nuova tragedia nel Mediterraneo, altri 130 migranti morti in un naufragio su un barcone. Pietà per questa ennesima sciagura, ma basta ipocrisia: l'unica soluzione per ridu ...