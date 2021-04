“Basta, non lo farò mai”. Amici, Steve La Chance torna sulla scena: “Ecco cosa vogliono da me” (Di martedì 27 aprile 2021) ‘Amici 20’ è entrato nel vivo e si avvicina sempre più la finalissima del programma. L’ultimo ad essere stato eliminato è stato il cantante Raffaele. Nei prossimi giorni si scoprirà invece chi lascerà la scuola, visto che la puntata del sabato è sempre registrata in anticipo. Nelle scorse ore è però esploso di rabbia un ex volto noto del programma di Maria De Filippi, ovvero Steve La Chance. L’ex insegnante di ballo si è letteralmente infuriato per alcune cose successe in queste settimane. Intanto, è uscito fuori un retroscena particolare su Alessandra Celentano. Pare che si conoscesse già con l’allieva Serena Marchese. Alcuni fan hanno ripostato delle foto che ritraggono Alessandra Celentano e Serena Marchese insieme. Una, addirittura, risale a parecchi anni fa, quando la ballerina era una bambina ed eseguiva alcuni ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 aprile 2021) ‘20’ è entrato nel vivo e si avvicina sempre più la finalissima del programma. L’ultimo ad essere stato eliminato è stato il cantante Raffaele. Nei prossimi giorni si scoprirà invece chi lascerà la scuola, visto che la puntata del sabato è sempre registrata in anticipo. Nelle scorse ore è però esploso di rabbia un ex volto noto del programma di Maria De Filippi, ovveroLa. L’ex insegnante di ballo si è letteralmente infuriato per alcune cose successe in queste settimane. Intanto, è uscito fuori un retroparticolare su Alessandra Celentano. Pare che si conoscesse già con l’allieva Serena Marchese. Alcuni fan hanno ripostato delle foto che ritraggono Alessandra Celentano e Serena Marchese insieme. Una, addirittura, risale a parecchi anni fa, quando la ballerina era una bambina ed eseguiva alcuni ...

Advertising

matteosalvinimi : Io mi fido degli Italiani???? Grazie alle battaglie della Lega domani, in tante città, si torna al lavoro, si torna a… - marcofurfaro : Il problema è la mafia, i controlli, le persone disoneste, il lavoro nero. Non il #redditodicittadinanza. Si punisc… - officialmaz : La vicenda #Superlega fa riaffiorare le scorie di #calciopoli. Ogni volta per me è una ferita che si riapre e mi sp… - GomesVitoriac : @francescatotolo Ma siete scemi? È comprovato che il sole, la salinità dell'acqua di mare ed il cloro delle piscine… - rosafluo1 : Io vorrei anche avvisarvi che ci potremmo prendere un palo, 4 esibizioni di ballerini in 20 Minuti di daytime? Dove… -