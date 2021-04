Basket: Gevi Napoli domani al PalaBarbuto contro Udine (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – domani sera torna in campo la Gevi Napoli reduce dalla splendida vittoria in trasferta a Torino che ha consentito al team napoletano di conquistare il primo posto nel girone della seconda fase per la promozione in serie A. La Gevi Napoli affronta la APU Old Wild West Udine al PalaBarbuto con inizio alle ore 19,30, a porte rigorosamente chiuse. E’ la seconda sfida in stagione tra le due formazioni. La Gevi, infatti, ha battuto la squadra friulana in finale di Coppa Italia di Serie A2 per 80-69. “Affrontiamo una squadra molto forte. La formazione friulana lo ha dimostrato anche in finale di Coppa Italia, giocando una gran partita, rimanendo in testa per gran parte del match – ha osservato coach ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutosera torna in campo lareduce dalla splendida vittoria in trasferta a Torino che ha consentito al team napoletano di conquistare il primo posto nel girone della seconda fase per la promozione in serie A. Laaffronta la APU Old Wild Westalcon inizio alle ore 19,30, a porte rigorosamente chiuse. E’ la seconda sfida in stagione tra le due formazioni. La, infatti, ha battuto la squadra friulana in finale di Coppa Italia di Serie A2 per 80-69. “Affrontiamo una squadra molto forte. La formazione friulana lo ha dimostrato anche in finale di Coppa Italia, giocando una gran partita, rimanendo in testa per gran parte del match – ha osservato coach ...

