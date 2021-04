Basket, Eurolega 2021: Milano ad una sola vittoria dalle Final Four. L’Olimpia vuole il 3-0 sul Bayern (Di martedì 27 aprile 2021) Una sola vittoria dal sogno Final Four. Domani sera L’Olimpia Milano scende in campo a Monaco di Baviera per gara-3 dei Playoff di Eurolega contro il Bayern. La squadra di Ettore Messina punta a chiudere la serie sul 3-0 dopo i due successi casalinghi della settimana scorsa, ottenendo il pass per le migliori quattro della competizione. Il canestro di Zach LeDay allo scadere di gara-1 ha sicuramente indirizzato la serie nei favori di Milano. I due punti dell’americano non hanno deciso solo la prima partita, ma hanno condizionato anche gara-2, con un’Olimpia lanciatissima fin dal primo quarto e con un Bayern probabilmente ancora fermo con il pensiero a quel Finale. Gara-2 ha visto Milano ... Leggi su oasport (Di martedì 27 aprile 2021) Unadal sogno. Domani serascende in campo a Monaco di Baviera per gara-3 dei Playoff dicontro il. La squadra di Ettore Messina punta a chiudere la serie sul 3-0 dopo i due successi casalinghi della settimana scorsa, ottenendo il pass per le migliori quattro della competizione. Il canestro di Zach LeDay allo scadere di gara-1 ha sicuramente indirizzato la serie nei favori di. I due punti dell’americano non hanno deciso solo la prima partita, ma hanno condizionato anche gara-2, con un’Olimpia lanciatissima fin dal primo quarto e con unprobabilmente ancora fermo con il pensiero a quele. Gara-2 ha visto...

DaRonz82 : Che brutta l'Eurolega, che brutto il basket, zero emozioni, schifo bleah - ImpieriFilippo : RT @PIER0994: @MarioMarrocco6 @IlMontanari @ImpieriFilippo Gira voce (NON CONFERMATA PER ORA) da 2 gg che #Sky sarebbe molto vicina a strin… - PIER0994 : @MarioMarrocco6 @IlMontanari @ImpieriFilippo Gira voce (NON CONFERMATA PER ORA) da 2 gg che #Sky sarebbe molto vici… - Eurosport_IT : Una vittoria per le Final Four: match-point per l'Olimpia Milano a Monaco! ?????? ?? mercoledì 28 aprile ? 20:35 ?? Eur… - paolostella2 : @mirkonicolino @AvvBiancoNero Aggiungo che nel basket la polisportiva bayern ha fatto di tutto per entrare in eurol… -