Basket | Amedeo Tessitori | tampone negativo e nuovi sorrisi in casa Virtus Bologna

Uno stringato comunicato della Virtus Bologna rilancia una delle migliori notizie che il club bianconero potesse ricevere: Amedeo Tessitori, che era stato costretto a saltare diverse partite (comprese quelle della semifinale di EuroCup) a causa della positività al Covid-19, si è ora negativizzato. Il tampone molecolare di controllo, infatti, ha dato quell'esito negativo che ora consentirà al centro Virtussino di effettuare gli accertamenti necessari per la ripresa dell'attività agonistica. Tessitori, tuttora in lotta per un posto in Nazionale anche in chiave Preolimpico, viaggia a una media di 4.3 punti e 2 rimbalzi a gara in Serie A, cosa che deriva dal fatto che nelle rotazioni di Sasha Djordjevic è il cambio di Julian Gamble.

