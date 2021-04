Bari, tifosi infuriati e contestazione shock al ‘San Nicola’: “Se non ci credete questa fine farete”. E spunta una testa di maiale… (Di martedì 27 aprile 2021) Aria pesante in casa Bari.Non si placano gli animi in casa Bari, dopo una stagione al di sotto delle aspettative, che non ha portato ai galletti la tanto sperata promozione diretta. Delusione alimentata dall'ultimo pesante ko rimediato dai biancorossi in casa della Turris, che ha perlopiù messo a rischio il quarto posto per la compagine pugliese. Un ennesimo risultato amaro che ha portato ad una durissima contestazione dei tifosi che, questa mattina, hanno affisso uno striscione fuori dal "San Nicola" che recitava: “Se non ci credete, questa fine farete“. Oltre allo striscione è stata esposta la testa di un maiale mozzata. Nel pomeriggio, intanto, è prevista la seduta d’allenamento in vista dell'ultimo ... Leggi su mediagol (Di martedì 27 aprile 2021) Aria pesante in casa.Non si placano gli animi in casa, dopo una stagione al di sotto delle aspettative, che non ha portato ai galletti la tanto sperata promozione diretta. Delusione alimentata dall'ultimo pesante ko rimediato dai biancorossi in casa della Turris, che ha perlopiù messo a rischio il quarto posto per la compagine pugliese. Un ennesimo risultato amaro che ha portato ad una durissimadeiche,mattina, hanno affisso uno striscione fuori dal "San Nicola" che recitava: “Se non ci“. Oltre allo striscione è stata esposta ladi un maiale mozzata. Nel pomeriggio, intanto, è prevista la seduta d’allenamento in vista dell'ultimo ...

Advertising

ilSipontinoNet : ?? 'Tifosi' del #Bari inferociti, testa di maiale davanti allo stadio ?? Sul posto la scientifica per gli accertame… - Mediagol : #Bari, tifosi infuriati e contestazione shock al 'San Nicola': 'Se non ci credete questa fine farete'. E spunta una… - CristinaKoa : Non i tifosi del Bari che lasciano la testa di un maiale fuori dal San Nicola come avvertimento ?? - sportface2016 : #Bari , tifosi infuriati. Testa di maiale al #SanNicola : 'Se non ci credete questa fine farete' - ILOVEPACALCIO : Clima di forte tensione a #Bari ?? Esposta una testa di maiale al San Nicola ? -