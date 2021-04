Barcellona, concerto a prova di Covid: nessun contagio tra il pubblico, ecco come hanno fatto (Di martedì 27 aprile 2021) Lo scorso 27 marzo a Barcellona si è tenuto grande un esperimento sociale grazie al concerto di una rock band catalana, Love of Lesbian, all’interno del palazzetto Palau Sant Jordi. Parliamo di “esperimento sociale” perché è stato uno dei pochi concerti, con 5.000 persone, svolto durante la pandemia. Poco fa sono arrivati i risultati dello studio sui possibili casi di Coronavirus post-concerto. Da quanto riporta El Periodico de Catalunya dopo i primi 14 giorni solamente 6 persone sono risultate positive su 5mila presenti. Leggi anche: Concerti Estate 2021, confermati i primi eventi in Italia: ecco dove, quando e come prenotare i biglietti Concerti sicuri: ecco come a Barcellona 5.000 persone non si sono contagiate Il concerto, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 aprile 2021) Lo scorso 27 marzo asi è tenuto grande un esperimento sociale grazie aldi una rock band catalana, Love of Lesbian, all’interno del palazzetto Palau Sant Jordi. Parliamo di “esperimento sociale” perché è stato uno dei pochi concerti, con 5.000 persone, svolto durante la pandemia. Poco fa sono arrivati i risultati dello studio sui possibili casi di Coronavirus post-. Da quanto riporta El Periodico de Catalunya dopo i primi 14 giorni solamente 6 persone sono risultate positive su 5mila presenti. Leggi anche: Concerti Estate 2021, confermati i primi eventi in Italia:dove, quando eprenotare i biglietti Concerti sicuri:5.000 persone non si sono contagiate Il, ...

