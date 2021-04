Barbano: “Non si era mai visto questo Napoli nell’era Gattuso” (Di martedì 27 aprile 2021) Scrive Alessandro Barbano condirettore del Corriere dello Sport: È il Napoli che non si è mai visto, almeno nei diciassette mesi dell’era Gattuso. Corto, rapido, a suo agio negli schemi, mai pago. Come gli orfani di Maurizio Sarri lo hanno rimpianto e desiderato per tre anni. Certo, il Torino non è l’Inter, e neanche la Juve. Ma gli azzurri adesso sembrano la squadra affiatata e matura che era giusto pretendere da una rosa così tecnicamente attrezzata. Il merito, è giusto sottolinearlo, è in gran parte di Rino Gattuso. Ha smentito chi credeva – e tra questi chi scrive – che la crisi di gioco e di condizione degli azzurri fosse irrisolvibile. (…) Dimostrando plasticamente che l’urgenza con cui in Italia giudichiamo il risultato di un tecnico è una nevrosi che destabilizza le panchine, induce i club a ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 aprile 2021) Scrive Alessandrocondirettore del Corriere dello Sport: È ilche non si è mai, almeno nei diciassette mesi dell’era. Corto, rapido, a suo agio negli schemi, mai pago. Come gli orfani di Maurizio Sarri lo hanno rimpianto e desiderato per tre anni. Certo, il Torino non è l’Inter, e neanche la Juve. Ma gli azzurri adesso sembrano la squadra affiatata e matura che era giusto pretendere da una rosa così tecnicamente attrezzata. Il merito, è giusto sottolinearlo, è in gran parte di Rino. Ha smentito chi credeva – e tra questi chi scrive – che la crisi di gioco e di condizione degli azzurri fosse irrisolvibile. (…) Dimostrando plasticamente che l’urgenza con cui in Italia giudichiamo il risultato di un tecnico è una nevrosi che destabilizza le panchine, induce i club a ...

