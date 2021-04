Bank of Japan conferma politica ultra espansiva. Tagliate stime inflazione (Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – La banca centrale giapponese mantiene un outlook cauto e conferma una politica monetaria fortemente accomodante, ritenendo che l’inflazione non riuscirà a centrare il target di medio-lungo periodo del 2% negli anni a venire, a causa della crisi generata dalla pandemia di Covid-19 che assorbe gran parte della spinta derivante dalla ripresa della domanda globale. La Bank of Japan ha dunque confermato i principali strumenti di politica monetaria: i tassi d’interesse al minimo storico di -0,10%, un target di rendimento dei bond decennali pari a zero ed un tetto di acquisti di EFT pari a 12mila miliardi di yen. Il comitato di politica monetaria ha confermato la disponibilità a mantenere la politica monetaria ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – La banca centrale giapponese mantiene un outlook cauto eunamonetaria fortemente accomodante, ritenendo che l’non riuscirà a centrare il target di medio-lungo periodo del 2% negli anni a venire, a causa della crisi generata dalla pandemia di Covid-19 che assorbe gran parte della spinta derivante dalla ripresa della domanda globale. Laofha dunqueto i principali strumenti dimonetaria: i tassi d’interesse al minimo storico di -0,10%, un target di rendimento dei bond decennali pari a zero ed un tetto di acquisti di EFT pari a 12mila miliardi di yen. Il comitato dimonetaria hato la disponibilità a mantenere lamonetaria ...

Ultime Notizie dalla rete : Bank Japan Asia - Pacific contrastata. Nikkei 225 in declino dello 0,46% In attesa delle decisioni della Federal Reserve (Fed), in arrivo mercoledì 28 aprile, come previsto la Bank of Japan (BoJ) ha confermato i tassi d'interesse allo 0,10% in negativo e le sue misure di ...

Giappone: indice dei prezzi core BoJ invariato su base annua L'indice dei prezzi core del Giappone stilato dalla Bank of Japan (BoJ) è rimasto invariato su base annua in marzo, dopo il declino dello 0,2% di febbraio (0,3% la flessione di dicembre e gennaio). Settimana scorsa il ministero nipponico di Affari ...

