Bancarotta e falso in attestazione: interdizione per cinque commercialisti e un avvocato (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Nella mattinata odierna, a seguito di un’articolata attività di indagine coordinata dai magistrati della Procura della Repubblica di Benevento, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misure cautelari interdittive in relazione ad ipotesi di reato previste, a vario titolo, dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/42), tra le altre, Bancarotta fraudolenta, Bancarotta concordataria e falso in attestazioni e relazioni. Il provvedimento interdittivo, eseguito da militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Benevento, è stato disposto nei confronti di cinque commercialisti, riconducibili ad un medesimo studio con sede in Benevento, nei confronti dei quali è stata applicata ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Nella mattinata odierna, a seguito di un’articolata attività di indagine coordinata dai magistrati della Procura della Repubblica di Benevento, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misure cautelari interdittive in relazione ad ipotesi di reato previste, a vario titolo, dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/42), tra le altre,fraudolenta,concordataria ein attestazioni e relazioni. Il provvedimento interdittivo, eseguito da militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Benevento, è stato disposto nei confronti di, riconducibili ad un medesimo studio con sede in Benevento, nei confronti dei quali è stata applicata ...

