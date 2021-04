Bakayoko non sarà mai Gerson ma il suo gol ce lo ha ricordato (Di martedì 27 aprile 2021) “L’ha fermato Facchetti, ma tira…”. Nando Martellini, telecronista di allora, esita per un istante prima di pronunciare il nome di quel giocatore brasiliano che ha appena riportato in vantaggio il Brasile nella finale del mondiale 1970 contro la nostra Italia. Non può trattarsi infatti di Pelè o Jairzinho, perché non ha la pelle nera, ma non è neanche Rivelino o Tostao. Ma allora chi è che ha scagliato quel tiro incrociato, potente e precisissimo? Lui è uno dei cinque “dieci” presenti nella formazione di quella seleção. E’ il cerebro, il volante, quello che fa lanci di sessanta metri e forse non ha mai sbagliato un passaggio in carriera. E’ il meno appariscente tra quegli assi, il meno spettacolare, ma è di certo il più indispensabile. E’ quello che compare di rado nelle inquadrature tv al limite dell’area ed è l’unico dei cinque a non avere ancora segnato un gol nel mondiale. Almeno ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 aprile 2021) “L’ha fermato Facchetti, ma tira…”. Nando Martellini, telecronista di allora, esita per un istante prima di pronunciare il nome di quel giocatore brasiliano che ha appena riportato in vantaggio il Brasile nella finale del mondiale 1970 contro la nostra Italia. Non può trattarsi infatti di Pelè o Jairzinho, perché non ha la pelle nera, ma non è neanche Rivelino o Tostao. Ma allora chi è che ha scagliato quel tiro incrociato, potente e precisissimo? Lui è uno dei cinque “dieci” presenti nella formazione di quella seleção. E’ il cerebro, il volante, quello che fa lanci di sessanta metri e forse non ha mai sbagliato un passaggio in carriera. E’ il meno appariscente tra quegli assi, il meno spettacolare, ma è di certo il più indispensabile. E’ quello che compare di rado nelle inquadrature tv al limite dell’area ed è l’unico dei cinque a non avere ancora segnato un gol nel mondiale. Almeno ...

