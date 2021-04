Attentato jihadista: morti tre reporter, fra cui il giornalista spagnolo David Beriain (Di martedì 27 aprile 2021) In Burkina Faso un attacco jihadista ha fatto quattro vittime, tra cui anche il documentarista David Beriain e il suo cameraman. Dal 2015, le violenze nel paese africano si sono moltiplicate. La matrice jihadista dell’attacco La ministra degli esteri spagnola Arantxa González Laya ha confermato quanto successo in Burkina Faso. L’attacco, quasi riconducibile con certezza ad una matrice jihadista, ha coinvolto quattro persone, tre cittadini europei e un burkinabé, tutti impegnati nella realizzazione di un reportage per MovistarTv. LEGGI ANCHE => “Messo a tacere con i proiettili”: agguato al giornalista greco, freddato sotto casa Stavano investigando sulla caccia di frodo nell’est del Paese insieme a una Ong, nella quale era impegnato il regista David ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 27 aprile 2021) In Burkina Faso un attaccoha fatto quattro vittime, tra cui anche il documentaristae il suo cameraman. Dal 2015, le violenze nel paese africano si sono moltiplicate. La matricedell’attacco La ministra degli esteri spagnola Arantxa González Laya ha confermato quanto successo in Burkina Faso. L’attacco, quasi riconducibile con certezza ad una matrice, ha coinvolto quattro persone, tre cittadini europei e un burkinabé, tutti impegnati nella realizzazione di un reportage per MovistarTv. LEGGI ANCHE => “Messo a tacere con i proiettili”: agguato algreco, freddato sotto casa Stavano investigando sulla caccia di frodo nell’est del Paese insieme a una Ong, nella quale era impegnato il regista...

