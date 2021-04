Attacco Jihadista: uccisi i tre giornalisti europei scomparsi (Di martedì 27 aprile 2021) Le vittime, due spagnoli e un irlandese, erano al servizio di un’Ong ambientalista. La sparizione risale a lunedì, a seguito di un’imboscata armata. Due spagnoli e un irlandese, scomparsi questo lunedì (26 aprile) dopo l’imboscata armata nel Burkina Faso orientale sono morti. Lo hanno annunciato questo martedì le fonti dell’Intelligence locali. Gli autori dei rapporti, L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 27 aprile 2021) Le vittime, due spagnoli e un irlandese, erano al servizio di un’Ong ambientalista. La sparizione risale a lunedì, a seguito di un’imboscata armata. Due spagnoli e un irlandese,questo lunedì (26 aprile) dopo l’imboscata armata nel Burkina Faso orientale sono morti. Lo hanno annunciato questo martedì le fonti dell’Intelligence locali. Gli autori dei rapporti, L'articolo proviene da YesLife.it.

