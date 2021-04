Attacco jihadista in Burkina Faso, uccisi due reporter spagnoli tra cui l'autore di "Il mondo dei narcos" (Di martedì 27 aprile 2021) I due reporter spagnoli assassinati in Burkina Faso sono David Beriáin a e Roberto Fraile, secondo quanto hanno confermato la ong reporter Senza Frontiere e vari media iberici. Beriáin era conosciuto in particolare come presentatore del programma televisivo ‘Clandestino’, trasmesso anche in Italia, che affrontava il tema della criminalità organizzata in diverse parti del mondo. Per un reportage sulla ’ndrangheta, mandato in onda nel novembre del 2009, la Procura di Milano lo aveva indagato per il sospetto che si trattasse di un fake. “Sono stati uccisi mentre preparavano uno dei loro grandi reportage sulla preservazione della natura”, ha scritto la ong su Twitter. Entrambi avevano lavorato a lungo in zone di conflitto. Anche il giornalista irlandese sequestrato ieri ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 aprile 2021) I dueassassinati insono David Beriáin a e Roberto Fraile, secondo quanto hanno confermato la ongSenza Frontiere e vari media iberici. Beriáin era conosciuto in particolare come presentatore del programma televisivo ‘Clandestino’, trasmesso anche in Italia, che affrontava il tema della criminalità organizzata in diverse parti del. Per un reportage sulla ’ndrangheta, mandato in onda nel novembre del 2009, la Procura di Milano lo aveva indagato per il sospetto che si trattasse di un fake. “Sono statimentre preparavano uno dei loro grandi reportage sulla preservazione della natura”, ha scritto la ong su Twitter. Entrambi avevano lavorato a lungo in zone di conflitto. Anche il giornalista irlandese sequestrato ieri ...

