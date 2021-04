Attacco jihadista in Burkina Faso: uccisi due giornalisti spagnoli e un cittadino irlandese (Di martedì 27 aprile 2021) Quattro persone sono state uccise in Burkina Faso da un gruppo jihadista che ha lanciato un Attacco nella giornata di ieri contro una pattuglia anti-bracconaggio nell’Est del Paese. Tra le vittime ci sono due giornalisti spagnoli e un cittadino irlandese che lavorava per un Ong. A perdere la vita sono stati il documentarista David Beriáin e il cameraman Roberto Fraile. I giornalisti stavano lavorando a un reportage per MovistarTv sulla caccia di frodo insieme all’Ong della quale faceva parte l’irlandese. La quarta vittima è un cittadino Burkinabé che era con loro a bordo del convoglio. Altre tre persone sono rimaste ferite nell’Attacco. Il decesso dei due ... Leggi su tpi (Di martedì 27 aprile 2021) Quattro persone sono state uccise inda un gruppoche ha lanciato unnella giornata di ieri contro una pattuglia anti-bracconaggio nell’Est del Paese. Tra le vittime ci sono duee unche lavorava per un Ong. A perdere la vita sono stati il documentarista David Beriáin e il cameraman Roberto Fraile. Istavano lavorando a un reportage per MovistarTv sulla caccia di frodo insieme all’Ong della quale faceva parte l’. La quarta vittima è unbé che era con loro a bordo del convoglio. Altre tre persone sono rimaste ferite nell’. Il decesso dei due ...

Advertising

repubblica : ?? Attacco jihadista in Burkina Faso, uccisi tre giornalisti europei (due spagnoli e un irlandese) - LaStampa : Attacco jihadista in Burkina Faso, fonti dell'intelligence locale: “Uccisi i tre giornalisti europei rapiti” - eziomauro : Attacco jihadista in Burkina Faso, 'uccisi i tre giornalisti europei rapiti' - Diego_Bruno80 : RT @IlPrimatoN: Ancora nessuna notizia di un altro giornalista, irlandese, rapito ieri. Chi sono gli autori dell'attacco? Qualche ipotesi h… - CampiGiovanna1 : RT @bisagnino: Burkina Faso, attacco jihadista: uccisi due giornalisti spagnoli. L’ombra dell’Isis -