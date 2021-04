Attacco jihadista in Burkina Faso. Fonti: “Uccisi tre giornalisti europei” (Di martedì 27 aprile 2021) Attentato in Burkina Faso. Attacco jihadista contro nella foresta di Pama. Uccisi tre giornalisti europei. OUGADOUGOU (Burkina Faso) – Attentato in Burkina Faso. A distanza di diversi mesi dall’ultimo Attacco, ancora sangue in questo Paese. Secondo quanto riportato dall’intelligence locale alla Reuters, quattro persone (tra cui due giornalisti spagnoli e uno irlandese) sono state uccise dopo un’imboscata nei pressi della vasta riserva di Pama. L’agguato, come raccontato dai media locali, è avvenuto durante un pattugliamento anti-bracconaggio. Nessun commento da Madrid e da Dublino, ma si parla di un Attacco di matrice jihadista. ... Leggi su newsmondo (Di martedì 27 aprile 2021) Attentato incontro nella foresta di Pama.tre. OUGADOUGOU () – Attentato in. A distanza di diversi mesi dall’ultimo, ancora sangue in questo Paese. Secondo quanto riportato dall’intelligence locale alla Reuters, quattro persone (tra cui duespagnoli e uno irlandese) sono state uccise dopo un’imboscata nei pressi della vasta riserva di Pama. L’agguato, come raccontato dai media locali, è avvenuto durante un pattugliamento anti-bracconaggio. Nessun commento da Madrid e da Dublino, ma si parla di undi matrice. ...

Advertising

repubblica : ?? Attacco jihadista in Burkina Faso, uccisi tre giornalisti europei (due spagnoli e un irlandese) - LaStampa : Attacco jihadista in Burkina Faso, fonti dell'intelligence locale: “Uccisi i tre giornalisti europei rapiti” - OlderGf : Uccisi tre giornalisti europei in un attacco jihadista in #BurkinaFaso I terroristi islamici in Africa sono finan… - aranciaverde : RT @LaStampa: Attacco jihadista in Burkina Faso, fonti dell'intelligence locale: “Uccisi i tre giornalisti europei rapiti” - libellula58 : RT @LaStampa: Attacco jihadista in Burkina Faso, fonti dell'intelligence locale: “Uccisi i tre giornalisti europei rapiti” -