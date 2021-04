Attacco islamista in Burkina Faso: uccisi il reporter spagnolo David Beriain e il cameraman Roberto Fraile (Di mercoledì 28 aprile 2021) David Beriain Un Attacco jihadista in Burkina Faso è costato la vita al documentarista David Beriain e al cameraman Roberto Fraile, entrambi spagnoli. Il primo era però conosciuto al pubblico italiano per alcuni programmi televisivi trasmessi da Discovery e dedicati al tema della criminalità organizzata (uno di essi era però finito sotto indagine da parte della magistratura). I due, assieme ad un collega irlandese, sono stati assassinati il 26 aprile mentre erano a bordo di un convoglio anti-bracconaggio per realizzare un reportage. Beriain e Fraile, la dinamica dell’attentato in Burkina Faso A riferire la morte dei due cittadini spagnoli, dei quali ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 28 aprile 2021)Unjihadista inè costato la vita al documentaristae al, entrambi spagnoli. Il primo era però conosciuto al pubblico italiano per alcuni programmi televisivi trasmessi da Discovery e dedicati al tema della criminalità organizzata (uno di essi era però finito sotto indagine da parte della magistratura). I due, assieme ad un collega irlandese, sono stati assassinati il 26 aprile mentre erano a bordo di un convoglio anti-bracconaggio per realizzare un reportage., la dinamica dell’attentato inA riferire la morte dei due cittadini spagnoli, dei quali ...

