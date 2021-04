Atletica, Campionati Italiani 10000m 2021: Aouani a caccia del tricolore (Di martedì 27 aprile 2021) Si avvicina l’appuntamento con i Campionati Italiani assoluti e promesse 2021 dei 10.000 metri, in programma domenica 2 maggio nel nuovo impianto intitolato a Mario Saverio Cozzoli. In palio quattro maglie tricolori, le prime su pista della stagione all’aperto. Il favorito nella gara maschile assoluta è Iliass Aouani, reduce dal trionfo a Campi Bisenzio nel cross e capolista delle liste stagionali dei 10.000 grazie al 27’52?98 fatto registrare a Rubiera il 18 aprile. Il 25enne arriva da un miglioramento di oltre 30 secondi e vuole conquistare un altro titolo per proseguire la propria crescita. Fra gli avversari che proveranno a contendergli il titolo vi è Pietro Riva, quarto nella scorsa edizione e reduce dal primato personale nei 5km (13’50) su strada ottenuto a Morton, in Francia. Riflettori puntati anche su Samuele ... Leggi su sportface (Di martedì 27 aprile 2021) Si avvicina l’appuntamento con iassoluti e promessedei 10.000 metri, in programma domenica 2 maggio nel nuovo impianto intitolato a Mario Saverio Cozzoli. In palio quattro maglie tricolori, le prime su pista della stagione all’aperto. Il favorito nella gara maschile assoluta è Iliass, reduce dal trionfo a Campi Bisenzio nel cross e capolista delle liste stagionali dei 10.000 grazie al 27’52?98 fatto registrare a Rubiera il 18 aprile. Il 25enne arriva da un miglioramento di oltre 30 secondi e vuole conquistare un altro titolo per proseguire la propria crescita. Fra gli avversari che proveranno a contendergli il titolo vi è Pietro Riva, quarto nella scorsa edizione e reduce dal primato personale nei 5km (13’50) su strada ottenuto a Morton, in Francia. Riflettori puntati anche su Samuele ...

