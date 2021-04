Atalanta: contro il Sassuolo per ipotecare la Champions e rimandare la festa dell’Inter (Di martedì 27 aprile 2021) Sassuolo-Atalanta è uno dei match validi per la 34esima giornata del campionato di Serie A. Le due compagini si affronteranno domenica 2 Maggio alle ore 15:00. Il teatro della sfida sarà il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Una sfida dal sapore prettamente europeo; i bergamaschi, secondi in classifica, vogliono conquistare il prima possibile la qualificazione alla prossima Champions League. Con una bagarre così serrata – cinque squadre in sette punti – non vi è più alcun margine d’errore. Senz’altro non reciterà il ruolo di sparring partner la formazione di Roberto De Zerbi, che complice i risultati altalenanti della Roma, ora è a sole a tre lunghezze dal settimo posto, che vale l’ approdo alla nuova Conference League. Verso Sassuolo-Atalanta Come scenderanno in campo i padroni di casa ? Una ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 27 aprile 2021)è uno dei match validi per la 34esima giornata del campionato di Serie A. Le due compagini si affronteranno domenica 2 Maggio alle ore 15:00. Il teatro della sfida sarà il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Una sfida dal sapore prettamente europeo; i bergamaschi, secondi in classifica, vogliono conquistare il prima possibile la qualificazione alla prossimaLeague. Con una bagarre così serrata – cinque squadre in sette punti – non vi è più alcun margine d’errore. Senz’altro non reciterà il ruolo di sparring partner la formazione di Roberto De Zerbi, che complice i risultati altalenanti della Roma, ora è a sole a tre lunghezze dal settimo posto, che vale l’ approdo alla nuova Conference League. VersoCome scenderanno in campo i padroni di casa ? Una ...

