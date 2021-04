Associazione donne medico | Operatrici fondamentali anche dopo Covid

(Di martedì 27 aprile 2021) (Adnkronos Salute) - “Le, sin da subito, sono state in prima linea nella gestione della pandemia. Annalisa Malara è l'anestesista dell'ospedale di Codogno che per prima ha intuito la diagnosi del paziente 1. Era il 19 febbraio 2020. Tre ricercatrici italiane dell'Istituto Spallanzani sono poi riuscite a isolare il nuovo coronavirus, passo fondamentale per sviluppare nuove terapie e vaccini. E leavranno un ruolo fondamentalenella fase post-pandemia”. Ne è convinta Antonella Vezzani, presidente dell'italiana(Aidm), una delle sei presidentidelle Societàscientifiche affiliate alla Fism (Federazione italiana società-scientifiche) ricevute questa mattina a Palazzo ...

... Annarita Vestri (presidente Società Italiana Statistica medica ed Epidemiologia clinica), Antonella Vezzani (presidenteitalianamedico), Elsa Viora, (presidente Ostetrici ...