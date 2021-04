Assassin's Creed Valhalla ha un nuovo aggiornamento che aggiunge altre abilità e prepara per il DLC (Di martedì 27 aprile 2021) In queste ore Assassin's Creed Valhalla ha ricevuto un nuovo aggiornamento che non solo prepara per l'arrivo del DLC L'Ira dei Druidi, ma corregge alcuni bug e introduce nuove abilità per Eivor. "Rabbia Gelida" consente di ignorare le interruzioni dei colpi dopo numerosi attacchi regolari in mischia, "Occhio del Nord" previene il sussulto delle braccia dovuto ai colpi nemici mentre il giocatore sta mirando con l'arco e "Rabbia Intensa" ignorerà le interruzioni dei colpi quando si esegue la successiva parata o il successivo attacco speciale. Ogni effetto abilità richiede alcuni secondi per ricaricarsi. altre nuove funzionalità includono la possibilità di disabilitare la telecamera cinematografica durante le mosse finali e l'aggiunta di ... Leggi su eurogamer (Di martedì 27 aprile 2021) In queste ore'sha ricevuto unche non soloper l'arrivo del DLC L'Ira dei Druidi, ma corregge alcuni bug e introduce nuoveper Eivor. "Rabbia Gelida" consente di ignorare le interruzioni dei colpi dopo numerosi attacchi regolari in mischia, "Occhio del Nord" previene il sussulto delle braccia dovuto ai colpi nemici mentre il giocatore sta mirando con l'arco e "Rabbia Intensa" ignorerà le interruzioni dei colpi quando si esegue la successiva parata o il successivo attacco speciale. Ogni effettorichiede alcuni secondi per ricaricarsi.nuove funzionalità includono la possibilità di disabilitare la telecamera cinematografica durante le mosse finali e l'aggiunta di ...

Advertising

leideediJack : Assassin's Creed Origins - Il ritorno degli Assassini - GamingToday4 : Assassin’s Creed Valhalla: l’aggiornamento 1.2.1 aggiunge nuove abilità e più pesci - d_ekawasu : Rivoglio la PlayStation che mio fratello si è portato via per giocare ad Assassin’s Creed Syndicate e sfogare la mi… - infoitscienza : Xbox Store, sconti fino all'85%: ci sono Assassin's Creed e Call of Duty - GamingTalker : Assassin's Creed Valhalla, disponibile l'update 1.2.1: nuovi contenuti e miglioramenti tra le novità… -