Asl Bat | vaccini | mancano le dosi | sospese le somministrazioni Comunicazione

Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bat: Mercoledì 28 e giovedì 29 aprile l'attività vaccinale programmata in tutti gli hub della Asl Bt resterà sospesa per carenza di vaccini. Nella giornata di domani, da calendario regionale condiviso, arriveranno 11700 dosi di Pfizer che consentiranno un riavvio delle attività. Tutti i cittadini prenotati per le giornate di mercoledì e giovedì saranno riprogrammati: i cittadini prenotati per il giorno 28 aprile vengono riprogrammati con gli stessi orari e le stesse sedi per domenica 16 maggio mentre i cittadini prenotati per il giorno 29 aprile vengono riprogrammati con gli stessi orari e le stesse sedi per lunedì 17 maggio.

