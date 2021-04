Advertising

tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Lunedì 26 Aprile La puntata di #Report ha intrattenuto 2.291.000 telespettatori con il 9.3% di share - infoitcultura : Ascolti tv ieri, 26 aprile: La Fuggitiva, Isola dei Famosi e Report - Affaritaliani : Ascolti tv, Report al 9,3%. Porro cala. Vittoria Puccini stacca Ilary Blasi - il_Case : Ascolti TV | Lunedì 26 aprile 2021. Puccini fugge (5,3 mln – 22.2%), Isola va piano (17.4% – 2,8 mln). Report 9.3%.… - MondoTV241 : Ascolti TV Lunedì 26 Aprile 2021: buon finale per La Fuggitiva, delude ancora l'Isola, bene Report #ascoltiTV -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Report

tv,stabile al 9,3% Sul podio deglitv sale Rai3 conche viene visto da 2.291.000 spettatori con il 9.3% (il programma di Sigfrido Ranucci è stabile rispetto alla ...La Fuggitiva, L'Isola dei Famosi, Fast & Furious 7, Quarta Repubblica,sono alcuni dei programmi più seguiti della serata: ma che ci dicono gli? La serie tv in onda su Rai Uno ha ...Ascolti tv 26 aprile, chiusura boom per La fuggitiva, in calo L'isola dei famosi: il podcast. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!L'ultima puntata di Report sulla sanità veneta, andata in onda ieri sera, crea scalpore e qualche protesta. "Il giallo veneto" è il... Scopri di più ...